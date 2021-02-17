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صفقة صواريخ تكتيكية إلى مصر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1436
صفقة صواريخ تكتيكية إلى مصر

القاهرة (صدى):
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموافقة على بيع صواريخ تكتيكية من من طراز (RAM) بلوك 2 والمعدات ذات الصلة إلى مصر، مما يعزز قدرة الجيش المصري على حماية السواحل وقناة السويس.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة مع مصر تشمل صواريخ تكتيكية من طراز (RAM) بلوك 2 للصواريخ والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار.

وأشارت الوكالة إلى أنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة.

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مصر
أمريكا
جو بايدن

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم ..
.......
الف مبروك منها المال والولد 😉
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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