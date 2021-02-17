صفقة صواريخ تكتيكية إلى مصر

القاهرة (صدى):
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموافقة على بيع صواريخ تكتيكية من من طراز (RAM) بلوك 2 والمعدات ذات الصلة إلى مصر، مما يعزز قدرة الجيش المصري على حماية السواحل وقناة السويس.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن وزارة الخارجية اتخذت قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة مع مصر تشمل صواريخ تكتيكية من طراز (RAM) بلوك 2 للصواريخ والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذه الصفقة.