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تدمير طائرة " مفخخة " اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

Time منذ 6 ساعات
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تدمير طائرة " مفخخة " اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
خميس مشيط
اليمن
الميليشيا

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يستر علينا وعلى المسلمين جميعا
شيوووووووووووووووووووووووووون
انت وناديك اصغر واقزم من احدث نادي تأسس بالمملكة ... انت اوطى من شـ..ر...ك النــ....عـ...ل اللي نلبسها يا زول
د محمد ماجد بخش
"تعلم"
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
إعمل على علم

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