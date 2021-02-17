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بالفيديو.. التعليم تكشف عن خدمات جديدة بمنصة مدرستي

Time منذ 5 ساعات
Views 3962
بالفيديو.. التعليم تكشف عن خدمات جديدة بمنصة مدرستي

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة التعليم، خدمات جديدة تمت إضافتها على منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يستفاد منها الطلاب والطلبات وأولياء الأمور.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر موقع تويتر مقطع فيديو، يوضح الخدمات الجديدة وهي تحسينات الجدول الدراسي (وفق الخطط الدراسية الجديدة)، وتطبيق مصحف مدرستي (للطلاب وأولياء الأمور)، وخدمة إدراج (الأهداف التعليمية)، وخدمة بنك الإثراءات (لرفع المواد الإثرائية على المنصة)، وخدمة الإعلانات (ونشرها على مستوى المدرسة والفصل)، وخدمة تحكيم المحتوى (من قبل المشرف التربوي).

Time واتساب
وزارة التعليم
مدرستي

أحدث التعليقات

بلبل البحر
لا .. لا.. كيف؟ هذه مشاركة في المنكر..
ابو عمار
تستاهل الخالعه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههه فعلا وصل الطلب

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