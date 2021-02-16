الأعداد السابقة للصحيفة

تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

Time منذ 32 دقيقة
Views 1474
Comment 1
تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
الرياض

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك ، على هاالمعلومات الطيبه .. آمين ..
ابومتعب
قدمت شكوى على ووزارة الزراعة ولم يتم التجاوب معي والكلام هذا له سنتين والمبلغ قد كان حسب زعم سرككك المياه 26000 ولما اعترضت طلبوا مني كشف تسرب من شركة معتمده وبعد الكشف اتضح ام العداد يعطي قراءات خاطئه وعليه قامت الشركة مشكورة بتغيير العداء وتسويه مببلغ الفاتورة ب 9000 ريال كيف حسبوها.... ما ادري طيب نعترض... مافيه فايده (سدد هذي المبالغ صحيحه...) ياناس وش الحل معهم ولها س
ابو محمد 😎 ✍️
السال // هل هو حادث متعمّد ياترى ....!!؟

أخر الأخبار

تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
تدمير طائرة "مفخخة" اطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
Time منذ 32 دقيقة Views 1474
زوج هيون الغماس بعد ظهور وجهها بسناب شات: "ما في شي يزعل"
زوج هيون الغماس بعد ظهور وجهها بسناب شات: "ما في شي يزعل"
Time منذ 34 دقيقة Views 524
مراقب دولي: لا يؤخذ بالمقاطع غير الرسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة
مراقب دولي: لا يؤخذ بالمقاطع غير الرسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة
Time منذ 39 دقيقة Views 1503
بالصور..نقل عمرو أديب للمستشفى
بالصور..نقل عمرو أديب للمستشفى
Time منذ ساعة Views 1109
" كلوب هاوس " ينافس مواقع الخطابة.. ومطالبات بوضع حد فوري
" كلوب هاوس " ينافس مواقع الخطابة.. ومطالبات بوضع حد فوري
Time منذ ساعة Views 1778
تركي السهلي: في أحداث النصر والشباب هناك أربع حالات ظاهرة للعيان كلنا نرفضها
تركي السهلي: في أحداث النصر والشباب هناك أربع حالات ظاهرة للعيان كلنا نرفضها
Time منذ ساعة Views 451
فيصل أبوثنين : الهلال أول فريق في العالم يحقق السداسية
فيصل أبوثنين : الهلال أول فريق في العالم يحقق السداسية
Time منذ ساعة Views 370
مريح المريح : بعض المصادر تؤكد أن مراقب المباراة لم يدين حسين عبدالغني
مريح المريح : بعض المصادر تؤكد أن مراقب المباراة لم يدين حسين عبدالغني
Time منذ ساعة Views 414
باريس سان جيرمان يصعق برشلونة برباعية
باريس سان جيرمان يصعق برشلونة برباعية
Time منذ ساعة Views 1740
محكمة تعيد زوجًا إلى بيت الطاعة بعد تغيبه عن زوجته!
محكمة تعيد زوجًا إلى بيت الطاعة بعد تغيبه عن زوجته!
Time منذ ساعتين Views 867