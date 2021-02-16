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مراقب دولي: لا يؤخذ بالمقاطع غير الرسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1503
مراقب دولي: لا يؤخذ بالمقاطع غير الرسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة

ماجد محمد (صدى):
شدد المراقب الدولي والآسيوي منعم فاخوري، على أنه لا يسمح بالأخذ بالمقاطع التي لا تكون رسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة.

وقال فاخوري خلال برنامج " في المنتصف " :" إن الكاميرات التي تقوم ببث المباراة تتمركز لتغطية كافة الاوضاع ولا يسمح بوجود أي كاميرا على دكة الاحتياط لأي فريق ".

وأكد المراقب الدولي أن مهمة مراقب المباراة رصد جميع الأحداث والألفاظ داخل الملعب وتقديمها للجهات المختصة.

جاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الشباب والنصر، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط، أعلنت الاثنين، عن إيقاف مسؤول نادي ‎النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

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النصر

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور وبارك فيك ، على هاالمعلومات الطيبه .. آمين ..
ابومتعب
قدمت شكوى على ووزارة الزراعة ولم يتم التجاوب معي والكلام هذا له سنتين والمبلغ قد كان حسب زعم سرككك المياه 26000 ولما اعترضت طلبوا مني كشف تسرب من شركة معتمده وبعد الكشف اتضح ام العداد يعطي قراءات خاطئه وعليه قامت الشركة مشكورة بتغيير العداء وتسويه مببلغ الفاتورة ب 9000 ريال كيف حسبوها.... ما ادري طيب نعترض... مافيه فايده (سدد هذي المبالغ صحيحه...) ياناس وش الحل معهم ولها س
ابو محمد 😎 ✍️
السال // هل هو حادث متعمّد ياترى ....!!؟

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