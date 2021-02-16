مراقب دولي: لا يؤخذ بالمقاطع غير الرسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة

ماجد محمد (صدى):
شدد المراقب الدولي والآسيوي منعم فاخوري، على أنه لا يسمح بالأخذ بالمقاطع التي لا تكون رسمية في المدرجات لدى الجهات المختصة.
وقال فاخوري خلال برنامج " في المنتصف " :" إن الكاميرات التي تقوم ببث المباراة تتمركز لتغطية كافة الاوضاع ولا يسمح بوجود أي كاميرا على دكة الاحتياط لأي فريق ".
وأكد المراقب الدولي أن مهمة مراقب المباراة رصد جميع الأحداث والألفاظ داخل الملعب وتقديمها للجهات المختصة.
جاء ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الشباب والنصر، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط، أعلنت الاثنين، عن إيقاف مسؤول نادي النصر حسين عبدالغني عن مرافقة الفريق بشكل مؤقت، إضافة إلى حرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يومًا، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.