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المفتي: إيذاء الجار مصيبة وبلية 

Time منذ 55 دقيقة
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المفتي: إيذاء الجار مصيبة وبلية 

الرياض (صدى):
كشف مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، عن حقوق الجار.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله: " عيادته إذا مرض، وإقراضه إذا احتاج وإعانته في مهمته، وتفريج همه وعدم إيذائه، وعدم إعطاء الأولاد شيئا من فاكهة لا يجدها أولاد الجيران الفقراء ".

وتابع:" كل هذا لربط المجتمع بعضه ببعض؛ فإيذاء الجار مصيبة وبلية، في زماننا حقوق الجوار بدأت تتقلص نظير سعة المنازل وكبرها واشتغال الناس، أصبح  كل همه نفسه فقط ولا  يدري عن جاره أجائع هو أم شبعان وهذا مخالف لهدي النبي (صلى الله عليه وسلم) ".

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الجار
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله
مصيبة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إنني أتحدث على نتائج استقراء كافة تجارب علم الذرة على مدى 120 عاما فهل هذا جزاء اجتهادي وتركيزي وتضحياتي وتفانيي واستماتتي في طلب وإظهار الحقائق وشرح الطرائق
د محمد ماجد بخش
إنه أتحدث على نتائج استقراء كافة تجارب علم الذرة على مدى 120 عاما فهل هذا جزاء اجتهادي وتركيزي وتضحياتي وتفانيي واستماتتي في طلب وإظهار الحقائق وشرح الطرائق
د محمد ماجد بخش
نأتي إلى الغلاف الممثل والعدد المكافيء المحدد للثقل الفراغي العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الثبات والثقل البنائي لمجموع وحدات تمثيل العدد الفراغي الثقالي المغناطيسي المكافيء حول محور التكافؤ بالعدد المناظر الذي ينوب عن كل من وحدة المركز ووحدات تمثيل المحاور الخارجية الممثلة بعدد وحدات الكتلة الفراغية المكافئة لوحدة ثقل العنصر الممثلة بالعدد الذري على مستوى تمثيل ترتيب ثقل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر ومن ثم المجموع المقابل فراغية لعدد ذرات العنصر حيث التقليل العددي الفراغي المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
نأتي إلى الغلاف الممثل والعدد المكافيء المحدد لاصقل الفراغي العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الثبات والثقل البنائي لمجموع وحدات تمثيل العدد الفراغي الثقالي المغناطيسي المكافيء حول محور التكافؤ بالعدد المناظر الذي ينوب عن كل من وحدة المركز ووحدات تمثيل المحاور الخارجية الممثلة بعدد وحدات الكتلة الفراغية المكافئة لوحدة ثقل العنصر الممثلة بالعدد الذري على مستوى تمثيل ترتيب ثقل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر ومن ثم المجموع المقابل فراغية لعدد ذرات العنصر حيث التقليل العددي الفراغي المغناطيسي
ابو محمد 😎 ✍️
وما عذره في الانقااع .....؟؟

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