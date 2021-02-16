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أول تعليق من " القصبي " على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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أول تعليق من " القصبي " على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض (صدى):
علق معالي وزير التجارة ماجد القصبي على قرار مجلس الوزراء، بإنشاء بنك المنشآت الصغير والمتوسط

وقال وزير التجارة: " موافقة ‎مجلس الوزراء على تأسيس ‎بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعد إحدى ثمار ‎رؤية2030.. خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ".

يذكر أن جلسة مجلس الوزراء، عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واتخذت عدة قرارات مهمة

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وزارة التجارة
مجلس الوزراء
ماجد القصبي

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د محمد ماجد بخش
إنني أتحدث على نتائج استقراء كافة تجارب علم الذرة على مدى 120 عاما فهل هذا جزاء اجتهادي وتركيزي وتضحياتي وتفانيي واستماتتي في طلب وإظهار الحقائق وشرح الطرائق
د محمد ماجد بخش
إنه أتحدث على نتائج استقراء كافة تجارب علم الذرة على مدى 120 عاما فهل هذا جزاء اجتهادي وتركيزي وتضحياتي وتفانيي واستماتتي في طلب وإظهار الحقائق وشرح الطرائق
د محمد ماجد بخش
نأتي إلى الغلاف الممثل والعدد المكافيء المحدد للثقل الفراغي العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الثبات والثقل البنائي لمجموع وحدات تمثيل العدد الفراغي الثقالي المغناطيسي المكافيء حول محور التكافؤ بالعدد المناظر الذي ينوب عن كل من وحدة المركز ووحدات تمثيل المحاور الخارجية الممثلة بعدد وحدات الكتلة الفراغية المكافئة لوحدة ثقل العنصر الممثلة بالعدد الذري على مستوى تمثيل ترتيب ثقل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر ومن ثم المجموع المقابل فراغية لعدد ذرات العنصر حيث التقليل العددي الفراغي المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
نأتي إلى الغلاف الممثل والعدد المكافيء المحدد لاصقل الفراغي العددي الممثل لدرجة الثقالة الممثلة لدرجة الثبات والثقل البنائي لمجموع وحدات تمثيل العدد الفراغي الثقالي المغناطيسي المكافيء حول محور التكافؤ بالعدد المناظر الذي ينوب عن كل من وحدة المركز ووحدات تمثيل المحاور الخارجية الممثلة بعدد وحدات الكتلة الفراغية المكافئة لوحدة ثقل العنصر الممثلة بالعدد الذري على مستوى تمثيل ترتيب ثقل وحدة العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر ومن ثم المجموع المقابل فراغية لعدد ذرات العنصر حيث التقليل العددي الفراغي المغناطيسي
ابو محمد 😎 ✍️
وما عذره في الانقااع .....؟؟

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