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الحصيني يحدد المناطق المتأثرة بانخفاض الحرارة

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الحصيني يحدد المناطق المتأثرة بانخفاض الحرارة

نايف السالم (صدى):
قال الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع تكوُّن سحب ممطرة بعضها رعدي على أجزاء من مناطق: المدينة المنورة وحائل والشمالية وتبوك، مساء اليوم.

وأضاف الحصيني أن الرياح ستكون متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الشمالية الغربية والشمالية وشمال الشرقية، وهي مثيرة للغبار، مشيرًا إلى بدء انخفاض في الحرارة على المناطق الشمالية الغربية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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الطقس
الحصيني

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
محلل رياضي
نتمنى وجود حكام أجانب دولين لهم مكانتهم في مجال التحكيم المباريات الحامسه
ضيف الله محمد العامري
انا من المواطنين اللي تأثروا من القراءات التقديرية قدر عليه مبلغ ٢٣٦٥٥ ريال وبعد الاعتراضات خفض إلى ٤٦٥٥ ريال واعترضناء مرة وطلبوا مني كشف بعدم وجود تسريبات بالمنزل من شركات محدده يعرفونها لاندري وش الهدف من هذا الكشف الظاهر انه تعقيد الأمور اذا كان فيه تسريبات انا المتضرر العداد يحسب علي وانا مستعد اسدد حسب القراءه اللي بالعداد ولا دخل للتسويه في التسريبات والسلام
abdul
لو سفهكه للدماء وقّفت على الشيعة فقط ربما وجد خدّامه له بصيصا من العذر. هذا السفاح سفك دماء الشيعة والسنة ابناء بلده وابناء دول جيرانه ، شيعتهم وسنتهم، عربهم واكرادهم . يكفي جرما انه هدّم عمارة في الرياض راح ضحيتها عشرات من الابرياء من سكان العمارة. هؤلاء اهل الرياض لم يكونوا شيعة، بل لأنه دموي، والدموي لا يفرق بين دين ودين ومذهب ومذهب.
ابو سعود
قرار سليم ونحتاجه فعلا واتمنى التواجد الامني المكثف طول العام وخاصه في الأماكن العامة أو على الأقل وجود حراس أمن بكثرة لكثرت مرتادي هالاماكن والبعض لايرتدع إلا بالنظام والخوف من القبض عليه للأسف .

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