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البيت الأبيض: المملكة لديها الحق في الدفاع عن أمنها

Time منذ 55 دقيقة
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البيت الأبيض: المملكة لديها الحق في الدفاع عن أمنها

واشنطن (صدى):
قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد كل من يهدد أمنها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي، "المملكة لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما يهدد أمنها، وأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعودية لتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها" .

وعلقت على الهجوم الصاروخي على أربيل وتضرر القوات الأمريكية هناك، قائلة "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".

وأضافت "نتواصل مع شركائنا العراقيين لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل"، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تواصل مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

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المملكة
البيت الابيض
الدفاع

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
محلل رياضي
نتمنى وجود حكام أجانب دولين لهم مكانتهم في مجال التحكيم المباريات الحامسه
ضيف الله محمد العامري
انا من المواطنين اللي تأثروا من القراءات التقديرية قدر عليه مبلغ ٢٣٦٥٥ ريال وبعد الاعتراضات خفض إلى ٤٦٥٥ ريال واعترضناء مرة وطلبوا مني كشف بعدم وجود تسريبات بالمنزل من شركات محدده يعرفونها لاندري وش الهدف من هذا الكشف الظاهر انه تعقيد الأمور اذا كان فيه تسريبات انا المتضرر العداد يحسب علي وانا مستعد اسدد حسب القراءه اللي بالعداد ولا دخل للتسويه في التسريبات والسلام
abdul
لو سفهكه للدماء وقّفت على الشيعة فقط ربما وجد خدّامه له بصيصا من العذر. هذا السفاح سفك دماء الشيعة والسنة ابناء بلده وابناء دول جيرانه ، شيعتهم وسنتهم، عربهم واكرادهم . يكفي جرما انه هدّم عمارة في الرياض راح ضحيتها عشرات من الابرياء من سكان العمارة. هؤلاء اهل الرياض لم يكونوا شيعة، بل لأنه دموي، والدموي لا يفرق بين دين ودين ومذهب ومذهب.
ابو سعود
قرار سليم ونحتاجه فعلا واتمنى التواجد الامني المكثف طول العام وخاصه في الأماكن العامة أو على الأقل وجود حراس أمن بكثرة لكثرت مرتادي هالاماكن والبعض لايرتدع إلا بالنظام والخوف من القبض عليه للأسف .

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