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الأهلي يضم نيانج إلى قائمة مواجهة العين

Time منذ 16 دقيقة
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الأهلي يضم نيانج إلى قائمة مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
قرر الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي، ضم السنغالي مباي نيانج المحترف الجديد إلى معسكر الفريق، تأهباً لمواجهة ضيفه العين، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويعد الظهور الأول للنجم السنغالي بقميص الأهلي، وارداً في المواجهة التي يحتضنها الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يفضل فلادان وضعه على دكة البدلاء، بعد أن وصل إلى جدة الجمعة، وشارك في التدريب الأخير قبل مباراة العين.

ومن المنتظر أن يعوض يزيد البكر، زميله عبدالله الحسون الذي يتخلف عن الفريق بسبب الإصابة، بينما يعود محمد المجحد إلى قائمة الـ18، بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية، داخلاً ضمن خيارات المدرب الصربي، في ظل غياب حسين المقهوي الذي خضع لعملية جراحية، وعلي الأسمري الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

Time واتساب
العين
الأهلي
فلادان ميلويفيتش
مباي نيانج

أحدث التعليقات

محلل رياضي
نتمنى وجود حكام أجانب دولين لهم مكانتهم في مجال التحكيم المباريات الحامسه
ضيف الله محمد العامري
انا من المواطنين اللي تأثروا من القراءات التقديرية قدر عليه مبلغ ٢٣٦٥٥ ريال وبعد الاعتراضات خفض إلى ٤٦٥٥ ريال واعترضناء مرة وطلبوا مني كشف بعدم وجود تسريبات بالمنزل من شركات محدده يعرفونها لاندري وش الهدف من هذا الكشف الظاهر انه تعقيد الأمور اذا كان فيه تسريبات انا المتضرر العداد يحسب علي وانا مستعد اسدد حسب القراءه اللي بالعداد ولا دخل للتسويه في التسريبات والسلام
abdul
لو سفهكه للدماء وقّفت على الشيعة فقط ربما وجد خدّامه له بصيصا من العذر. هذا السفاح سفك دماء الشيعة والسنة ابناء بلده وابناء دول جيرانه ، شيعتهم وسنتهم، عربهم واكرادهم . يكفي جرما انه هدّم عمارة في الرياض راح ضحيتها عشرات من الابرياء من سكان العمارة. هؤلاء اهل الرياض لم يكونوا شيعة، بل لأنه دموي، والدموي لا يفرق بين دين ودين ومذهب ومذهب.
ابو سعود
قرار سليم ونحتاجه فعلا واتمنى التواجد الامني المكثف طول العام وخاصه في الأماكن العامة أو على الأقل وجود حراس أمن بكثرة لكثرت مرتادي هالاماكن والبعض لايرتدع إلا بالنظام والخوف من القبض عليه للأسف .
العلي
انت تضحك على نفسك شغال ولافيه اي عطل كان اول فيه عطل

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