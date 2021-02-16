الأهلي يضم نيانج إلى قائمة مواجهة العين

طلال الغامدي (صدى):
قرر الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب فريق الأهلي، ضم السنغالي مباي نيانج المحترف الجديد إلى معسكر الفريق، تأهباً لمواجهة ضيفه العين، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعد الظهور الأول للنجم السنغالي بقميص الأهلي، وارداً في المواجهة التي يحتضنها الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إذ يفضل فلادان وضعه على دكة البدلاء، بعد أن وصل إلى جدة الجمعة، وشارك في التدريب الأخير قبل مباراة العين.
ومن المنتظر أن يعوض يزيد البكر، زميله عبدالله الحسون الذي يتخلف عن الفريق بسبب الإصابة، بينما يعود محمد المجحد إلى قائمة الـ18، بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية، داخلاً ضمن خيارات المدرب الصربي، في ظل غياب حسين المقهوي الذي خضع لعملية جراحية، وعلي الأسمري الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.