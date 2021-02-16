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التجارة تعلن عن إغلاق مول شهير بالرياض 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1535
التجارة تعلن عن إغلاق مول شهير بالرياض 

الرياض (صدى):
أعلنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع "البلدية"، عن إغلاق مول شهير بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وجه بضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة وضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي، ووجه أمير المنطقة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتوعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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الرياض
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مول
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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