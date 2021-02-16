مساعد مدرب الاتفاق تعليقا على التغييرات الفنية بالهلال:" لن نقبل بردة فعل على حسابنا "

ماجد محمد (صدى):
أكد مساعد مدرب فريق الاتفاق، أحمد المالكي، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة الهلال المقبلة وحرصهم على الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.
وأضاف أحمد المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: " المباراة صعبة وأمام فريق منافس قوي؛ لاسيما وأنه يلعب على أرضه، ولكن نحن على استعداد كبير لتقديم مباراة متميزة ونسعى لتحقيق الثلاث نقاط ".
وحول التغييرات الفنية التي أجراها نادي الهلال مؤخرا, والمتمثلة بإقالة المدرب رازفان وتعين البرازيلي ميكالي بديلا عنه, قال المالكي: "بالتأكيد لن نقبل أن تكون هناك ردة فعل على حسابنا، وسنلعب بشخصيتنا وإثبات هوية الاتفاق".