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مساعد مدرب الاتفاق تعليقا على التغييرات الفنية بالهلال:" لن نقبل بردة فعل على حسابنا "

Time منذ ساعة
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مساعد مدرب الاتفاق تعليقا على التغييرات الفنية بالهلال:" لن نقبل بردة فعل على حسابنا "

ماجد محمد (صدى):
أكد مساعد مدرب فريق الاتفاق، أحمد المالكي، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة الهلال المقبلة وحرصهم على الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث.

 

وأضاف أحمد المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: " المباراة صعبة وأمام فريق منافس قوي؛ لاسيما وأنه يلعب على أرضه، ولكن نحن على استعداد كبير لتقديم مباراة متميزة ونسعى لتحقيق الثلاث نقاط ".

وحول التغييرات الفنية التي أجراها نادي الهلال مؤخرا, والمتمثلة بإقالة المدرب رازفان وتعين البرازيلي ميكالي بديلا عنه, قال المالكي: "بالتأكيد لن نقبل أن تكون هناك ردة فعل على حسابنا، وسنلعب بشخصيتنا وإثبات هوية الاتفاق".

Time واتساب
الهلال
الاتفاق
رازفان
أحمد المالكي
ميكالي

أحدث التعليقات

محلل رياضي
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انا من المواطنين اللي تأثروا من القراءات التقديرية قدر عليه مبلغ ٢٣٦٥٥ ريال وبعد الاعتراضات خفض إلى ٤٦٥٥ ريال واعترضناء مرة وطلبوا مني كشف بعدم وجود تسريبات بالمنزل من شركات محدده يعرفونها لاندري وش الهدف من هذا الكشف الظاهر انه تعقيد الأمور اذا كان فيه تسريبات انا المتضرر العداد يحسب علي وانا مستعد اسدد حسب القراءه اللي بالعداد ولا دخل للتسويه في التسريبات والسلام
abdul
لو سفهكه للدماء وقّفت على الشيعة فقط ربما وجد خدّامه له بصيصا من العذر. هذا السفاح سفك دماء الشيعة والسنة ابناء بلده وابناء دول جيرانه ، شيعتهم وسنتهم، عربهم واكرادهم . يكفي جرما انه هدّم عمارة في الرياض راح ضحيتها عشرات من الابرياء من سكان العمارة. هؤلاء اهل الرياض لم يكونوا شيعة، بل لأنه دموي، والدموي لا يفرق بين دين ودين ومذهب ومذهب.
ابو سعود
قرار سليم ونحتاجه فعلا واتمنى التواجد الامني المكثف طول العام وخاصه في الأماكن العامة أو على الأقل وجود حراس أمن بكثرة لكثرت مرتادي هالاماكن والبعض لايرتدع إلا بالنظام والخوف من القبض عليه للأسف .
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انت تضحك على نفسك شغال ولافيه اي عطل كان اول فيه عطل

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