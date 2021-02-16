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بالفيديو.. الإطاحة بشخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بالرياض

Time منذ 46 دقيقة
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بالفيديو.. الإطاحة بشخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين أطلاقا أعيرة نارية في الهواء.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تباهي شخصين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل فناء منزل بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الرياض
الشرطة

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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