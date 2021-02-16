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أول تعليق من جامعة الملك خالد على ما تم تداوله حول تدريب الطالبات

Time منذ 29 دقيقة
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أول تعليق من جامعة الملك خالد على ما تم تداوله حول تدريب الطالبات

خميس مشيط (صدى):
علقت جامعة الملك خالد، على ما تم تداوله بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات.

 

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للجامعة مفلح القحطاني، إن ما تم تداوله هو تنبيهات أرسلتها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة في شطر الطالبات بكلية التمريض بخميس مشيط.

وأوضح أن التنبيهات الواردة من عضو هيئة التدريس، والتي اقترحت شطر الطالبات من خلال نظام البلاك بورد، جاءت بصورةٍ اجتهادية وبعيداً عن السياق الإداري الرسمي، لافتا إلى أن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة، ولا يعكس واقع تدريب طالبات كليات الجامعة في جهات التدريب، مشيراً إلى أن لائحة الجامعة تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط الجهات التدريبية.

وتابع القحطاني أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ما حدث، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة حالياً لمواجهة كورونا.

Time واتساب
الطالبات
تدريب
جامعة الملك خالد

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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