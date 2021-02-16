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بالفيديو.. شخص يستعرض سيارات قديمة مخزنة بمنزل ولم تتحرك منذ شرائها

Time منذ ساعة
Views 3150
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بالفيديو.. شخص يستعرض سيارات قديمة مخزنة بمنزل ولم تتحرك منذ شرائها

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل عدد من السيارات أحدث موديل في سنوات صناعتها داخل فيلا في المملكة، ولم تتحرك منذ شرائها.

وبين الفيديو، أن أحد الأشخاص كان يتجول داخل فيلا لرصد عدد من السيارات المتوقفة بداخلها والتي لم تتحرك منذ شرائها، مبينًا أنها كانت أحدث موديل في الماضي.

وأوضح الفيديو غبار يغطي السيارات ويبدو أنها بحالة جيدة من الداخل، وكانت من أبرزها أنواع ميتسوبيشي، هيونداي، وميركوري.

وقال المتحدثين في المقطع، أن عمه اشتري سيارتي هيونداي، وميركوري في الماضي بعد أن وصلت المملكة وتم الإعلان عنها، إلا أنها لم تتحرك.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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