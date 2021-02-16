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طلب رسمي من العراق للآسيوي حول مباريات المجموعة الثالثة 

Time منذ ساعة
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طلب رسمي من العراق للآسيوي حول مباريات المجموعة الثالثة 

وكالات (صدى):
تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية من المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا.

 

واشتمل ملف العراق للاستضافة على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحا للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي النهائي، بحسب " الجزيرة ".

 

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم "ايران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا"، فيما تتبقى 3 مباريات لمنتخب العراق في المجموعة أمام إيران وهونج كونج وكمبوديا.

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العراق
كرة القدم
الاتحاد العراقي
نهائيات كأس آسيا
مونديال قطر 2022

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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