طلب رسمي من العراق للآسيوي حول مباريات المجموعة الثالثة 

وكالات (صدى):
تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية من المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا.
واشتمل ملف العراق للاستضافة على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحا للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي النهائي، بحسب " الجزيرة ".
ويتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم "ايران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا"، فيما تتبقى 3 مباريات لمنتخب العراق في المجموعة أمام إيران وهونج كونج وكمبوديا.