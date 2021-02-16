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صحفي روماني معلقا على وداع الهلال لـ رازفان: انفصال مثير للإعجاب

Time منذ ساعة
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صحفي روماني معلقا على وداع الهلال لـ رازفان: انفصال مثير للإعجاب

نواف السالم (صدى):
علق الصحفي الروماني إيمانويل روسي على وداع لاعبو الهلال لرازفان لوشيسكو مدرب الفريق الذي تمت إقالته من منصبه، بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وقال إيمانويل "‏عندما يأتي الانفصال بين النادي والإدارة ، يجب أن يتم ذلك على هذا النحو. مثير للإعجاب حقًا من الهلال لإظهار مقطع الوداع هذا مع آخر يوم لـ "رازفان لوشيسكو" كمدرب للنادي هذه أشياء جيدة" .

وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد نشر مقطع فيديو به لقطات ظهر فيها لاعبو الفريق حزينين على رحيل المدرب الروماني الذي حققوا معه العديد من الألقاب خلال مسيرته التدريبية للهلال.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
أيام الطيبين
¥ ولد نجد ¥
طيب
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
abdul
ممكن زهقتْ من حبوب منع الحمل او الرّبل .
abdul
هي " التدريب " كلمة وحشة ؟

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