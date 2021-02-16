الهلال يقترب من البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق

نواف السالم (صدى):
فجر الإعلامي الرياضي الفرنسي نبيل جيليت، مفاجأة مدوية، عن وجود اتصالات مكثفة بين الهلال، وأحد الأسماء العالمية، في مجال التدريب.
وقال نبيل جيليت، إن المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، على اتصال مع مسئولي الهلال، من أجل الاتفاق على قيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أعلنت إقالة لوشيسكو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان أخرها الهزيمة من ضمك (0-1)، في الجولة 18 من دوري المحترفين، وتصعيد مدرب فرق الشباب بالزعيم البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة الفريق الأول.