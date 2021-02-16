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الهلال يقترب من البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق

Time منذ 26 دقيقة
Views 1674
الهلال يقترب من البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق

نواف السالم (صدى):
فجر الإعلامي الرياضي الفرنسي نبيل جيليت، مفاجأة مدوية، عن وجود اتصالات مكثفة بين الهلال، وأحد الأسماء العالمية، في مجال التدريب.

وقال نبيل جيليت، إن المدير الفني البرتغالي ماركو سيلفا، على اتصال مع مسئولي الهلال، من أجل الاتفاق على قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أعلنت إقالة لوشيسكو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان أخرها الهزيمة من ضمك (0-1)، في الجولة 18 من دوري المحترفين، وتصعيد مدرب فرق الشباب بالزعيم البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة الفريق الأول.

 

 

 

 

 

 

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الهلال
ماركو سيلفا
قيادة الفريق

أحدث التعليقات

صايل سليمان الخمسان
وزارة المياه تبي تنصب مثل الثانيه الكهرب والاسكان والموارد.البشريه وغيرهم والاتعرف فواتير ٦٠الف ماصارت هاذي هذا نصب تحطيم لرقم القياسي المواطنين بدو يلجون للصهاريج الماء وماكم اشربوه
abdul
زمان كانوا امهاتنا يقولون ظل الراجل ولا ظل الحيطة . اما الآن اصبح : عليكِ بالجوّال وخل الراجل يولِّي. وفي ناس لسّاعة مو مصدقين اننا في آخر زمان .
بندر الحربي
هي جات ع مواطن واحد بس.. الكل متضرر وانتم عارفين
برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة

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