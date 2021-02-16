شاهد.. سبب مغادرة رغد صدام حسين العراق مع زوجها إلى الأردن عام 1995م

بغداد (صدى):
كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، عن خطوة مغادرتها مع زوجها حسين كامل العراق إلى الأردن عام 1995م.
وأضافت رغد صدام حسين خلال لقائها مع قناة العربية، أن زوجها استشارها في خطوة الخروج من العراق مشيرةً إلى أنها كانت تشعر في حال استمرت بالبقاء سيحدث "حمام دم " بين زوجها وأبيها.
ولفتت:" حمام الدم اللي هيصير ما راح يصير بين أشخاص غريبة ما أعرفها إنهم أهلي من الدرجة الأولى وزوجي والد أبنائي فدرءًا لهذه الفتنة أيدته (تقصد زوجها) في اتخاذ القرار في مغادرة الوطن ".
وتابعت:" لم يكن من السهل عليها كابنة رئيس دولة وابنة صدام حسين ترك بلدها والذهاب لأي بلد آخر، مؤكدةً أن استقبالهم في الأردن كان رائعًا ولم تشعر بالغربة فيه ولو ليوم "، موضحة:" لم تكن على علم بما قاله زوجها “حسين كامل” في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في عمان عام 1995".