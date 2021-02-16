شاهد.. الظهور الأول لـ سفاح قتل زوجته و 3 آخرين في قفص المحكمة

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو محاكمة سفاح مصري يدعى قذافي فراج والمتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة في مصر.
كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم الشهير بسفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين بالجيزة والإسكندرية.
وأوضحت النيابة المصرية إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجني عليهم قبل دفنهم.