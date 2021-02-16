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شاهد.. الظهور الأول لـ سفاح قتل زوجته و 3 آخرين في قفص المحكمة

Time منذ 5 دقائق
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شاهد.. الظهور الأول لـ سفاح قتل زوجته و 3 آخرين في قفص المحكمة

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو محاكمة سفاح مصري يدعى قذافي فراج والمتهم بقتل زوجته فاطمة زكريا داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة في مصر.

كانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم الشهير بسفاح الجيزة إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين بالجيزة والإسكندرية.

وأوضحت النيابة المصرية إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجني عليهم قبل دفنهم.

Time واتساب
مصر
جريمة قتل
سفاح

أحدث التعليقات

برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة
ابوبدر
بقريح.. نفعونا بصناعتهم فترة وعقبها تسببوا على البشرية بهالوباء.
ابو وليد
ان شاء الله تطفى الكهرب عندكم وما عاد يلقاك ابد
كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع

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