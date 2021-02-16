النصر يستقر على هورفات لنهاية الموسم

نواف السالم (صدى):
كشفت مصار، أن نادي النصر يخطط في اتخاذ قرار جديد بشأن المدير الفني للفريق، الكرواتي آلين هورفات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر فتحت باب التفاوض مع هورفات، من أجل تحسين عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مبينة أنه من المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق بين نادي النصر وهورفات حول عقد المدرب الكرواتي خلال الساعات المقبلة، بحسب الرياضية.
يذكر أن هورفات يقذم مستويات طيبة مع نادي النصر منذ توليه المهمة الفنية، باستثناء المواجهة الماضية أمام الشباب التي خسرها برباعية.