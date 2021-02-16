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النصر يستقر على هورفات لنهاية الموسم

Time منذ 20 دقيقة
Views 1364
النصر يستقر على هورفات لنهاية الموسم

نواف السالم (صدى):
كشفت مصار، أن نادي النصر يخطط في اتخاذ قرار جديد بشأن المدير الفني للفريق، الكرواتي آلين هورفات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر فتحت باب التفاوض مع هورفات، من أجل تحسين عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مبينة أنه من المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق بين نادي النصر وهورفات حول عقد المدرب الكرواتي خلال الساعات المقبلة، بحسب الرياضية.

يذكر أن هورفات يقذم مستويات طيبة مع نادي النصر منذ توليه المهمة الفنية، باستثناء المواجهة الماضية أمام الشباب التي خسرها برباعية.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة
ابوبدر
بقريح.. نفعونا بصناعتهم فترة وعقبها تسببوا على البشرية بهالوباء.
ابو وليد
ان شاء الله تطفى الكهرب عندكم وما عاد يلقاك ابد
كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع

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