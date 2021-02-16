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شاهد.. محلل عسكري: الأمم المتحدة تنظر للحوثيين بعين المراقب والرضا 

Time منذ ساعة
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شاهد.. محلل عسكري: الأمم المتحدة تنظر للحوثيين بعين المراقب والرضا 

فهمي محمد (صدى):
قال المحلل العسكري، اللواء زايد العمري، إن الأمم المتحدة تنظر للميليشيات الحوثية الإرهابية بعين المراقب و الرضا عما يتم عمله من قبل المنظمة الإرهابية المدعومة من ‎إيران.

وأضاف اللواء زايد العمري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب كان خاطئا إستراتيجيا من الإدارة الأمريكية السابقة ".

 

وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها.

 

وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر"، مبينا أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

Time واتساب
صنعاء
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إيران
اليمن
الحوثيين
الحرس الثوري الإيراني

أحدث التعليقات

صايل سليمان الخمسان
وزارة المياه تبي تنصب مثل الثانيه الكهرب والاسكان والموارد.البشريه وغيرهم والاتعرف فواتير ٦٠الف ماصارت هاذي هذا نصب تحطيم لرقم القياسي المواطنين بدو يلجون للصهاريج الماء وماكم اشربوه
abdul
زمان كانوا امهاتنا يقولون ظل الراجل ولا ظل الحيطة . اما الآن اصبح : عليكِ بالجوّال وخل الراجل يولِّي. وفي ناس لسّاعة مو مصدقين اننا في آخر زمان .
بندر الحربي
هي جات ع مواطن واحد بس.. الكل متضرر وانتم عارفين
برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة

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