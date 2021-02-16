شاهد.. محلل عسكري: الأمم المتحدة تنظر للحوثيين بعين المراقب والرضا 

فهمي محمد (صدى):
قال المحلل العسكري، اللواء زايد العمري، إن الأمم المتحدة تنظر للميليشيات الحوثية الإرهابية بعين المراقب و الرضا عما يتم عمله من قبل المنظمة الإرهابية المدعومة من إيران.
وأضاف اللواء زايد العمري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب كان خاطئا إستراتيجيا من الإدارة الأمريكية السابقة ".
وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها.
وقال التحالف إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر"، مبينا أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو "من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".