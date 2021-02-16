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الراجحي يعلق على إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1347
الراجحي يعلق على إيقاف التعاقدات مع الشركات الأجنبية 

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن إيقاف التعاقدات مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، له العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين.

وأشار إلى عزم المملكة على تطبيق ذلك يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات إستراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأبان أن القرار يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، بالإضافة إلى الحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.

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المملكة
الراجحي
شركات أجنبية
مستثمرين
تعاقدات

أحدث التعليقات

برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة
ابوبدر
بقريح.. نفعونا بصناعتهم فترة وعقبها تسببوا على البشرية بهالوباء.
ابو وليد
ان شاء الله تطفى الكهرب عندكم وما عاد يلقاك ابد
كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع

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