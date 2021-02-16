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مشهد نادر من الحج قديما
منذ ساعة
535
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أحدث التعليقات
صايل سليمان الخمسان
وزارة المياه تبي تنصب مثل الثانيه الكهرب والاسكان والموارد.البشريه وغيرهم والاتعرف فواتير ٦٠الف ماصارت هاذي هذا نصب تحطيم لرقم القياسي المواطنين بدو يلجون للصهاريج الماء وماكم اشربوه
abdul
زمان كانوا امهاتنا يقولون ظل الراجل ولا ظل الحيطة . اما الآن اصبح : عليكِ بالجوّال وخل الراجل يولِّي. وفي ناس لسّاعة مو مصدقين اننا في آخر زمان .
بندر الحربي
هي جات ع مواطن واحد بس.. الكل متضرر وانتم عارفين
برق امصحا
قال صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه او منعوه).....فيه ناس مهنتها الحطب يا جماعه أيش تسوي؟؟؟
ابونويصر
وش صار على شكواي الموطنين المتضررين من الفواتير المرتفعة
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