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إمهال بائعي الحطب والفحم 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

Time منذ 5 دقائق
Views 1168
إمهال بائعي الحطب والفحم 6 أشهر لتصحيح أوضاعهم

علي القحطاني (صدى):
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، ومنح مهلة 6 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة باستيراد وبيع الحطب والفحم لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

 

وجاء القرار بناءً على المادة 48 من نظام البيئة، حيث تسري اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة، بهدف مكافحة التصحر المتعلق بالحطب والفحم وتنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع.

 

ويهدف إلى إقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

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المملكة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
بائع
الفحم
الحطب

أحدث التعليقات

كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. الشكوى لله ..
أبو عبدالعزيز
حتى وأن كان بينهما خلافات شخصية لايحق له ضربه على الوجه حديث صحيح، رواه مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». يجب على رجل الأمن رفع على من اعتدى عليه قضية لأخذ حقه
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ما عندتزز سالفه يا حسنا ..

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