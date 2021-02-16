شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها من " التنمية الاجتماعية "

عادل الحربي (صدى):
كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها، على رأسها أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنَّ من شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل، يتطلب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال، ويشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.
وتضمنت الشروط، أن يكون الحدّ الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.
وفي حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدّة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.