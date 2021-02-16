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شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها من " التنمية الاجتماعية "

Time منذ 27 دقيقة
Views 1623
شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها من " التنمية الاجتماعية "

عادل الحربي (صدى):
كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل وإعادة بنائها، على رأسها أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أنَّ من شروط الحصول على تمويل ترميم المنازل، يتطلب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال، ويشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل.

وتضمنت الشروط، أن يكون الحدّ الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدّة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) ألف متر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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التنمية الاجتماعية
تمويل
ترميم المنازل
مقترض

أحدث التعليقات

كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. الشكوى لله ..
أبو عبدالعزيز
حتى وأن كان بينهما خلافات شخصية لايحق له ضربه على الوجه حديث صحيح، رواه مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». يجب على رجل الأمن رفع على من اعتدى عليه قضية لأخذ حقه
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ما عندتزز سالفه يا حسنا ..

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