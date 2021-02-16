مدة غياب مدالله العليان عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير صحفية، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد والمؤقت للهلال طلب من الإدارة تعزيز جهازه المعاون الحالي، والذي كان يقود معه فريق الهلال تحت 19 عامًا.
ويضم الجهاز المعاون لميكالي حاليًا كلًّا من البرازيلي ليو جالبيس كمدرب مساعد وعبد العزيز الدوسري مدربًا للياقة والجزائري مسعود إسماعيل مدربًا لحراس المرمى.
وأكد الهلال رسميًا على غياب مدافعه مدالله العليان لمدة 5-6 أسابيع بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق سيخضع على أثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لشهر ونصف تقريبًا.
وأشار الهلال إلى معاناة لاعب وسطه ناصر الدوسري من آلام في عضلة الساق، مبينا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على طبيعة الإصابة ومدة العلاج المتوقعة.