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مدة غياب مدالله العليان عن الهلال 

Time منذ 19 دقيقة
Views 1474
مدة غياب مدالله العليان عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
أشارت تقارير  صحفية، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد والمؤقت للهلال طلب من الإدارة تعزيز جهازه المعاون الحالي، والذي كان يقود معه فريق الهلال تحت 19 عامًا.

ويضم  الجهاز المعاون لميكالي حاليًا كلًّا من البرازيلي ليو جالبيس كمدرب مساعد وعبد العزيز الدوسري مدربًا للياقة والجزائري مسعود إسماعيل مدربًا لحراس المرمى.

وأكد الهلال رسميًا على غياب مدافعه مدالله العليان لمدة 5-6 أسابيع بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق سيخضع على أثره لبرنامج علاجي وتأهيلي لشهر ونصف تقريبًا.

وأشار الهلال إلى معاناة لاعب وسطه ناصر الدوسري من آلام في عضلة الساق، مبينا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على طبيعة الإصابة ومدة العلاج المتوقعة.

Time واتساب
الهلال
عبد العزيز الدوسري
مدالله العليان
روجيرو ميكالي
ليو جالبيس

أحدث التعليقات

كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. الشكوى لله ..
أبو عبدالعزيز
حتى وأن كان بينهما خلافات شخصية لايحق له ضربه على الوجه حديث صحيح، رواه مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». يجب على رجل الأمن رفع على من اعتدى عليه قضية لأخذ حقه
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ما عندتزز سالفه يا حسنا ..

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