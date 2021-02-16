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رسالة مؤثرة من " جوميز " إلى لوشيسكو 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1640
رسالة مؤثرة من " جوميز " إلى لوشيسكو 

نواف السالم (صدى):
بعث الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، رسالة شكر وتقدير إلى الروماني رازفان لوشيسكو بعد رحيله عن الهلال.

 

وأضاف جوميز:" شكرا على كل ما قدمته لي رياضيا وإنسانيا، لقد كان من دواعي سروري حقًا، أن اتذكر دائمًا نجاحاتنا معًا، وشغفك بالمهنة ورؤيتك لكرة القدم، شكرًا لجميع مساعدينك الذين هم جميعًا محترفين حقيقيين، أتمنى لك الأفضل ".

 

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أعلنت إقالة لوشيسكو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان أخرها الهزيمة من ضمك (0-1)، في الجولة 18 من دوري المحترفين، وتصعيد مدرب فرق الشباب بالزعيم البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة الفريق الأول.

Time واتساب
الهلال
جوميز
رازفان لوشيسكو

أحدث التعليقات

كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. الشكوى لله ..
أبو عبدالعزيز
حتى وأن كان بينهما خلافات شخصية لايحق له ضربه على الوجه حديث صحيح، رواه مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». يجب على رجل الأمن رفع على من اعتدى عليه قضية لأخذ حقه
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ما عندتزز سالفه يا حسنا ..

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