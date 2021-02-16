رسالة مؤثرة من " جوميز " إلى لوشيسكو 

نواف السالم (صدى):
بعث الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، رسالة شكر وتقدير إلى الروماني رازفان لوشيسكو بعد رحيله عن الهلال.
وأضاف جوميز:" شكرا على كل ما قدمته لي رياضيا وإنسانيا، لقد كان من دواعي سروري حقًا، أن اتذكر دائمًا نجاحاتنا معًا، وشغفك بالمهنة ورؤيتك لكرة القدم، شكرًا لجميع مساعدينك الذين هم جميعًا محترفين حقيقيين، أتمنى لك الأفضل ".
وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، أعلنت إقالة لوشيسكو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان أخرها الهزيمة من ضمك (0-1)، في الجولة 18 من دوري المحترفين، وتصعيد مدرب فرق الشباب بالزعيم البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة الفريق الأول.