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"المياه الوطنية" تتفاعل مع شكوى مواطن وتحل مشكلته بعد إقرارها بالخطأ

Time منذ ساعة
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"المياه الوطنية" تتفاعل مع شكوى مواطن وتحل مشكلته بعد إقرارها بالخطأ

عادل الحربي (صدى):
تفاعلت الشركة الوطنية للمياه مع شكوى نشرتها "صدى" تتعلق بخطأ وقعت فيه الشركة وحملت مواطن تكاليف تركيب عداد منزله مرتين، مؤكدة أنه تم الوقوف على المشكلة وحلها.

وقال الشركة في بيان تلقته "صدى": "نفيدكم بأنه تم متابعة شكوى العميل في حينه واتخاذ الإجراء الملائم بعد التحقق من بيانات العميل في الأنظمة الخاصة بالشركة والطبيعة".

وأضافت، عليه فقد تم التواصل مع العميل وإفادته بوصول سداد المبلغ المستحق على تركيب توصيلة المياه الخاصة به دون إلزامه بسداد أية مستحقات أخرى.

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شركة المياه الوطنية
شكاوي المواطنين

أحدث التعليقات

كلام العقل
الأفضل هي مبارة البرشا. أما أندية أفريقيا كأنها مبارة حواري على أرض ترابيه كل واحد منهم يشوت وجميعهم من قوم طقها واركض ورها. الرياضين الحقيقين يسيرون للإمام وليس للخلف انتهى عصر كرة أفريقيا طقها والحقها. مع احترامي للجميع
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. الشكوى لله ..
أبو عبدالعزيز
حتى وأن كان بينهما خلافات شخصية لايحق له ضربه على الوجه حديث صحيح، رواه مسلم (2612) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». يجب على رجل الأمن رفع على من اعتدى عليه قضية لأخذ حقه
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. ما عندتزز سالفه يا حسنا ..

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