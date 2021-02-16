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بالفيديو.. الصحة تكشف حقيقة تحور فيروس كورونا في المملكة 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1424
بالفيديو.. الصحة تكشف حقيقة تحور فيروس كورونا في المملكة 

الرياض (صدى):
أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض مناطق المملكة ما تزال تشهد ارتفاعاً في الإصابات، مبينا:" ليس صحيحًا أن ما رُصد في المملكة من ارتفاعات ناتج عن تحورات للفيروس ".

‏‏وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن جميع اللقاحات التي يتم اعتمادها في ‎المملكة تحظى بمأمونية تامة.

‏‎ودعا متحدث الصحة، كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والسمنة المفرطة إلى الإسراع في التسجيل، لافتا إلى تسارع منحنى الإصابات المؤكدة أصبح أقل.

‏وأردف أن سبب ارتفاع الإصابات في ‎المملكة بسبب التراخي بالإجراءات الاحترازية وليس بسبب تحور الفيروس.

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المملكة
وزارة الصحة
الإصابات
كبار السن
مؤتمر الصحفي

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ةاشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالرحمن نورمحمد عبدالباري
الهلال مدرسة إدارية لابد أن تتعلم منه جميع الاندية على هذه المشاعر والحب بين النادي وأي عضو ينتمي للهلال سواء كان طاقم الجهاز الفني أو لاعب سعودي او اجنبي تكون لديهم هذه الروح عكس ما نشوفه بين الاندية الكبار الاخرى، وماذا يجري باي شخص ينتهي ارتباطه بهذا النادي . شكراً من القلب لهذا الكيان العظيم نادي الهلال وهذه الواجه المشرفة التي تعكس لهذا النادي وتعكس صورة حسنه امام الاعلام
ربيعان الربيعان
نصحت ولدي الجامعي بالابتعاد عن طب الاسنان ولم يستمع لنصيحتي مثله مثل اخويه تخرجو من الجامعه بتخصص علاج طبيعي ولم يجدو وضيفه حتى العسكريه لرتبة جندي رفضتهم لان الشهاده المطلوبه ثانوي وحديث التخرج ويعملون حاليا حراس امن براتب 1600 مستقبل مظلم كما هو الحاظر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام يا خليجيه يا فارسة بني خلجااان ..

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