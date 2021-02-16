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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 53 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 20.18 نقطة ليقفل عند مستوى 9101.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وسابتكو، وجازادكو، ومدينة المعرفة ، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اليمامة للحديد، وتشب، والواحة، وحلواني إخوان، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وجازادكو، وكيمانول، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، ودار الأركان، والجوف، وجازادكو، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1332.50 نقطة ليقفل عند مستوى 26588.85 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 530 ألف سهم تقاسمتها 1085 صفقة.

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سوق الأسهم

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ةاشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالرحمن نورمحمد عبدالباري
الهلال مدرسة إدارية لابد أن تتعلم منه جميع الاندية على هذه المشاعر والحب بين النادي وأي عضو ينتمي للهلال سواء كان طاقم الجهاز الفني أو لاعب سعودي او اجنبي تكون لديهم هذه الروح عكس ما نشوفه بين الاندية الكبار الاخرى، وماذا يجري باي شخص ينتهي ارتباطه بهذا النادي . شكراً من القلب لهذا الكيان العظيم نادي الهلال وهذه الواجه المشرفة التي تعكس لهذا النادي وتعكس صورة حسنه امام الاعلام
ربيعان الربيعان
نصحت ولدي الجامعي بالابتعاد عن طب الاسنان ولم يستمع لنصيحتي مثله مثل اخويه تخرجو من الجامعه بتخصص علاج طبيعي ولم يجدو وضيفه حتى العسكريه لرتبة جندي رفضتهم لان الشهاده المطلوبه ثانوي وحديث التخرج ويعملون حاليا حراس امن براتب 1600 مستقبل مظلم كما هو الحاظر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام يا خليجيه يا فارسة بني خلجااان ..

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