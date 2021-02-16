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الحياة الفطرية توضح أنواع الحيوانات التي يحظر صيدها بشكل دائم

Time منذ ساعة
Views 1785
الحياة الفطرية توضح أنواع الحيوانات التي يحظر صيدها بشكل دائم

عادل الحربي (صدى):
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنواع الحيوانات الفطرية البرية التي يحظر صيدها، وفق اللائحة التي اعتمدها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

أكد أن اللائحة تحظر وبشكل دائم صيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض مثل الظلفيات كالمها العربي وغزال الريم وغزال الأدمي والوعل النوبي والمفترسات كالنمر العربي والضبع المخطط والذئب والوشق وابن آوى والقط الرملي والرتم وغرير العسل.

كما تحظر اللائحة صيد 19 نوعًا من الطيور المتوطنة في المملكة وما هو مهدد بالانقراض من الطيور المهاجرة.

 

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الحياة الفطرية
وزارة البيئة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ةاشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالرحمن نورمحمد عبدالباري
الهلال مدرسة إدارية لابد أن تتعلم منه جميع الاندية على هذه المشاعر والحب بين النادي وأي عضو ينتمي للهلال سواء كان طاقم الجهاز الفني أو لاعب سعودي او اجنبي تكون لديهم هذه الروح عكس ما نشوفه بين الاندية الكبار الاخرى، وماذا يجري باي شخص ينتهي ارتباطه بهذا النادي . شكراً من القلب لهذا الكيان العظيم نادي الهلال وهذه الواجه المشرفة التي تعكس لهذا النادي وتعكس صورة حسنه امام الاعلام
ربيعان الربيعان
نصحت ولدي الجامعي بالابتعاد عن طب الاسنان ولم يستمع لنصيحتي مثله مثل اخويه تخرجو من الجامعه بتخصص علاج طبيعي ولم يجدو وضيفه حتى العسكريه لرتبة جندي رفضتهم لان الشهاده المطلوبه ثانوي وحديث التخرج ويعملون حاليا حراس امن براتب 1600 مستقبل مظلم كما هو الحاظر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام يا خليجيه يا فارسة بني خلجااان ..

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