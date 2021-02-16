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العدل: 1800 موظفة خدمن 30500 مستفيد في عام وارتفاع عدد المحاميات 66% مقارنةً بعام 2019

Time منذ ساعة
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العدل: 1800 موظفة خدمن 30500 مستفيد في عام وارتفاع عدد المحاميات 66% مقارنةً بعام 2019

الرياض (صدى):
شهدت وزارة العدل تمكينًا متناميًا للمرأة في أروقة الوزارة، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل.

وتضمن الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وأوضحت مديرة الإدارة النسائية في وزارة العدل نورة الغنيم، أن عدد الموظفات بلغ 1814 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، مشيرةً إلى تقديمهن للخدمات لأكثر من 30500 مستفيد ومستفيدة، خلال العام المنصرم 2020.

وأشارت إلى تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل؛ إذ شملت العمل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، وتهيئة الدعاوى القضائية، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأكدت الغنيم أن تمكين المرأة في وزارة العدل انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزَّز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.

وفي هذا السياق ارتفع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بنسبة 30%.

وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم مؤخراً مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيدًا، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة.

وكشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محاميًا ومحامية، منهم 114 محاميًا، فيما بلغ عدد المحاميات 411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلًا، منهم 91 امرأة.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.

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المرأة
وزارة العدل

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ةاشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالرحمن نورمحمد عبدالباري
الهلال مدرسة إدارية لابد أن تتعلم منه جميع الاندية على هذه المشاعر والحب بين النادي وأي عضو ينتمي للهلال سواء كان طاقم الجهاز الفني أو لاعب سعودي او اجنبي تكون لديهم هذه الروح عكس ما نشوفه بين الاندية الكبار الاخرى، وماذا يجري باي شخص ينتهي ارتباطه بهذا النادي . شكراً من القلب لهذا الكيان العظيم نادي الهلال وهذه الواجه المشرفة التي تعكس لهذا النادي وتعكس صورة حسنه امام الاعلام
ربيعان الربيعان
نصحت ولدي الجامعي بالابتعاد عن طب الاسنان ولم يستمع لنصيحتي مثله مثل اخويه تخرجو من الجامعه بتخصص علاج طبيعي ولم يجدو وضيفه حتى العسكريه لرتبة جندي رفضتهم لان الشهاده المطلوبه ثانوي وحديث التخرج ويعملون حاليا حراس امن براتب 1600 مستقبل مظلم كما هو الحاظر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام يا خليجيه يا فارسة بني خلجااان ..

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