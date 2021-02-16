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إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة لممارستهم مهنة التقييم العقاري دون ترخيص

Time منذ ساعة
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إحالة 11 شخصًا إلى النيابة العامة لممارستهم مهنة التقييم العقاري دون ترخيص

الرياض (صدى):
أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، 11 شخصًا إلى النيابة العامة خلال عام 2020م، وذلك لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت "تقييم" أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة.

وبينت أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.

كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء أكانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

Time واتساب
النيابة العامة
الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين
مزاولة المهنة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء ةاشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عبدالرحمن نورمحمد عبدالباري
الهلال مدرسة إدارية لابد أن تتعلم منه جميع الاندية على هذه المشاعر والحب بين النادي وأي عضو ينتمي للهلال سواء كان طاقم الجهاز الفني أو لاعب سعودي او اجنبي تكون لديهم هذه الروح عكس ما نشوفه بين الاندية الكبار الاخرى، وماذا يجري باي شخص ينتهي ارتباطه بهذا النادي . شكراً من القلب لهذا الكيان العظيم نادي الهلال وهذه الواجه المشرفة التي تعكس لهذا النادي وتعكس صورة حسنه امام الاعلام
ربيعان الربيعان
نصحت ولدي الجامعي بالابتعاد عن طب الاسنان ولم يستمع لنصيحتي مثله مثل اخويه تخرجو من الجامعه بتخصص علاج طبيعي ولم يجدو وضيفه حتى العسكريه لرتبة جندي رفضتهم لان الشهاده المطلوبه ثانوي وحديث التخرج ويعملون حاليا حراس امن براتب 1600 مستقبل مظلم كما هو الحاظر
ابو محمد 😎 ✍️
تماام يا خليجيه يا فارسة بني خلجااان ..

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