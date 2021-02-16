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صندوق التنمية الزراعية يوضح شروط تمويل صغار مربي الماشية

Time منذ 47 دقيقة
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صندوق التنمية الزراعية يوضح شروط تمويل صغار مربي الماشية

الرياض (صدى):
أوضح صندوق التنمية الزراعية، اليوم الثلاثاء، شروط الحصول على تمويل مربي الماشية.

وذكر صندوق التنمية الزراعية أنَّ فكرة تمويل مربي الماشية تكون عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في التكاليف التشغيلية لتربية الماشية للعملاء المتقدمين لصغار مربي الماشية (50-500 رأس من الماشية).

ويذكر أن صندوق التنمية الزراعية يقدم تمويل صغار مربي الماشية على شكل دفعتين يتم سدادها على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وأشار صندوق التنمية الزراعية إلى أن المتقدم لطلب تمويل صغار مربي الماشية يجب أن يكون المتقدم مسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن لا يكون المتقدم موظف (حكومي - خاص).

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صندوق التنمية الزراعية
الماشية
تمويل

أحدث التعليقات

رااايق
لاحول ولا قوة إلا باالله *** الله أعلم بحالهم ** بس حسب المكتوب *** هذا ليقالوا ( فوق شينة قواية عينه ) **!!! خروف مع غيرها وأسد عليها *** هههههههههههههه
ابو محمد
اولا :ليست شطارة ضرب النساء ما تريدها ولا تريد بيت أهلها أوسع لها. ثانيا/من العيب على النساء تقليب أشياء أزواجهن وهذا بينه وبين ربه. والتحاور والنقاش في مثل هذه الأمور تبغى تصرف سليم وعدم الاستعجال. (شر البلية ما يضحك)
قروم
قال تعالى ( وأتو البيوت من ابوابها ) دق البيبان من الخلف ماتصلح جدا الخطبة من أهلهم اين دور الاب والأم البنت ليس لها أهل هل الخطابة تقوم دور الاسرة
السامر
يازمان العجايب وش بقى ماظهر ؟؟
أبوخالد.أبها.
أسأل الله العلي القدير .. أن يؤلف بينهما .. ويسخرهما لبعض .. وأن يحنن الزوج على زوجته .

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