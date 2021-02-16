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وزير الصحة الكويتي يؤكد: استمرار كورونا إلى يوم القيامة

Time منذ 42 دقيقة
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وزير الصحة الكويتي يؤكد: استمرار كورونا إلى يوم القيامة

خالد الظفيري (صدى):
أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة.

وقال وزير الصحة الكويتي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمة، أن السبيل الوحيد للحماية من جائحة كورونا هو التحصين، مضيفًا: «جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره».

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و157 ألف حالة، فيما عدد المتعافين تجاوز 3.61 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و408 آلاف حالة.

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الكويت
فيروس كورونا
وزير الصحة الكويتي

أحدث التعليقات

رااايق
لاحول ولا قوة إلا باالله *** الله أعلم بحالهم ** بس حسب المكتوب *** هذا ليقالوا ( فوق شينة قواية عينه ) **!!! خروف مع غيرها وأسد عليها *** هههههههههههههه
ابو محمد
اولا :ليست شطارة ضرب النساء ما تريدها ولا تريد بيت أهلها أوسع لها. ثانيا/من العيب على النساء تقليب أشياء أزواجهن وهذا بينه وبين ربه. والتحاور والنقاش في مثل هذه الأمور تبغى تصرف سليم وعدم الاستعجال. (شر البلية ما يضحك)
قروم
قال تعالى ( وأتو البيوت من ابوابها ) دق البيبان من الخلف ماتصلح جدا الخطبة من أهلهم اين دور الاب والأم البنت ليس لها أهل هل الخطابة تقوم دور الاسرة
السامر
يازمان العجايب وش بقى ماظهر ؟؟
أبوخالد.أبها.
أسأل الله العلي القدير .. أن يؤلف بينهما .. ويسخرهما لبعض .. وأن يحنن الزوج على زوجته .

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