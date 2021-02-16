وزير الصحة الكويتي يؤكد: استمرار كورونا إلى يوم القيامة

خالد الظفيري (صدى):
أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، إن جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة.
وقال وزير الصحة الكويتي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الأمة، أن السبيل الوحيد للحماية من جائحة كورونا هو التحصين، مضيفًا: «جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضًا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره».
وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و157 ألف حالة، فيما عدد المتعافين تجاوز 3.61 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و408 آلاف حالة.