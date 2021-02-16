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وزارة الخارجية: حكومة المملكة تدين الهجمات الإرهابية على مطار أربيل الدولي

Time منذ ساعة
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وزارة الخارجية: حكومة المملكة تدين الهجمات الإرهابية على مطار أربيل الدولي

الرياض (صدى):
صرحت وزارة الخارجية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي، معربةً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه، وتؤكد بموازاة ذلك تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

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العراق
المملكة
وزارة الخارجية
الهجمات الإرهابية

أحدث التعليقات

رااايق
لاحول ولا قوة إلا باالله *** الله أعلم بحالهم ** بس حسب المكتوب *** هذا ليقالوا ( فوق شينة قواية عينه ) **!!! خروف مع غيرها وأسد عليها *** هههههههههههههه
ابو محمد
اولا :ليست شطارة ضرب النساء ما تريدها ولا تريد بيت أهلها أوسع لها. ثانيا/من العيب على النساء تقليب أشياء أزواجهن وهذا بينه وبين ربه. والتحاور والنقاش في مثل هذه الأمور تبغى تصرف سليم وعدم الاستعجال. (شر البلية ما يضحك)
قروم
قال تعالى ( وأتو البيوت من ابوابها ) دق البيبان من الخلف ماتصلح جدا الخطبة من أهلهم اين دور الاب والأم البنت ليس لها أهل هل الخطابة تقوم دور الاسرة
السامر
يازمان العجايب وش بقى ماظهر ؟؟
أبوخالد.أبها.
أسأل الله العلي القدير .. أن يؤلف بينهما .. ويسخرهما لبعض .. وأن يحنن الزوج على زوجته .

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