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«توكلنا» يدعو جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق

Time منذ 39 دقيقة
Views 1616
«توكلنا» يدعو جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق

الرياض (صدى):
طالب تطبيق "توكلنا" جميع المستخدمين، اليوم الثلاثاء، بتحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وجوجل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وقال التطبيق، أن ذلك من خلال التوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

ويتيح "توكلنا" العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.

 

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أبوخالد.أبها.
المفروض .. والواجب .. أن تكون هناك قناة إعلاميه للتوعية المروريه والتثقيف والارشاد للسائقين بكل مايتعلق بقيادة السيارة .. وحتى يمكن أن تكون مرجعا لجميع السائقين في حالة وجود إلتباس في الفهم أو عدم معرفة النظام فيما يتعلق بأي نقطة في قياد السيارات ..ومايستحدث وعدم الإكتفاء بنشرات أو خطابات تنشر في الصحف ربما يراها البعض .. وربما لايراها الكثير .. أما أن يتم تطبيق جزاءات وغرامات ماليه بإسم مخالفة .. بحجة عدم تطبيق النظام وارتكاب مخالفه لانعلم عنها شيء .. وإنما هي أشياء مستحدثه .. تم معاقبتنا بدون أن يتم إفادتنا .. وتوجيهنا وتعليمنا بهذا النظام الجديد أعتقد أن هذا العمل غير سليم وغير صحيح لايرضاه عاقل .. كيف يتم فرض غرامات ماليه .. كيف يتم إتهام بإرتكاب مخالفه .. كيف يتم إيذاء مشاعر الناس .. بأمر إما أنه مجهول لهم بحكم أنه مستحدث وجديد عليهم .. أو أن يكون الوضع عائما مجهولا غير محدد ..!!؟؟ والله لقد أصبحت الأنظمة المرورية تشكل بعبعا لنا يقود الإنسان سيارته .. وهو يردد : اللهم سلم .. اللهم سلم .. ليس من الحوادث .. ولكن من الأنظمة المرورية سواء المستحدثه أو الغير واضحة المعالم .. هذا إذا تجاوزنا الإتهامات الخاطئه يارتكاب مخالفة غير صحيحه ولم تقع أصلا .. !!؟؟ صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به» رواه مسلم.

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