مدرب النصر يوجه طلبًا للإدارة لإنهاء صفقة مهمة

نواف السالم (صدى):
عقد مدرب فريق النصر، الكرواتي ألين هورفات، اجتماعًا مع إدارة ناديه حيثُ وجه الإدارة بطلب عاجل.
وذكرت تقارير صحفية أن هورفات، تقدم بطلب للإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر في الأيام المقبلة، بدلًا من اللاعب الكوري كيم سو، المصاب.
وأضافت أن مدرب النصر طالب الإدارة بضرورة تسليمه أسماء اللاعبين المتاحين في مركز الظهير الأيسر، لاختيار الأفضل من بينهم.
وكان لاعب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، قد تعرض لانتقادات لاذعة، بسبب إهداره ركلة جزاء في لقاء الشباب الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.