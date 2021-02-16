مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه من قوة التعاون الدفاعية

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، اليوم الثلاثاء، على عدم الاستهانة بفريق التعاون خلال المباراة التي تجمع الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس القادم.
وحذر كاريلي لاعبيه، من قوة المنافس خاصة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي، مشددًا على عدم النظر إلى الخسائر التي تعرض لها التعاون في مبارياته السابقة.
وينتظر التقرير الطبي الذي سيحدد مصير المهاجم غاري رودريغيز من المشاركة في المباراة المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر أن يتسلم التقرير الطبي اليوم.