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مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه من قوة التعاون الدفاعية

Time منذ ساعة
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مدرب الاتحاد يحذر لاعبيه من قوة التعاون الدفاعية

نواف السالم (صدى):
أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، اليوم الثلاثاء، على عدم الاستهانة بفريق التعاون خلال المباراة التي تجمع الفريقين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس القادم.

وحذر كاريلي لاعبيه، من قوة المنافس خاصة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي، مشددًا على عدم النظر إلى الخسائر التي تعرض لها التعاون في مبارياته السابقة.

وينتظر التقرير الطبي الذي سيحدد مصير المهاجم غاري رودريغيز من المشاركة في المباراة المقبلة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن المقرر أن يتسلم التقرير الطبي اليوم.

 

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الاتحاد
التعاون
كاريلي

أحدث التعليقات

رااايق
لاحول ولا قوة إلا باالله *** الله أعلم بحالهم ** بس حسب المكتوب *** هذا ليقالوا ( فوق شينة قواية عينه ) **!!! خروف مع غيرها وأسد عليها *** هههههههههههههه
ابو محمد
اولا :ليست شطارة ضرب النساء ما تريدها ولا تريد بيت أهلها أوسع لها. ثانيا/من العيب على النساء تقليب أشياء أزواجهن وهذا بينه وبين ربه. والتحاور والنقاش في مثل هذه الأمور تبغى تصرف سليم وعدم الاستعجال. (شر البلية ما يضحك)
قروم
قال تعالى ( وأتو البيوت من ابوابها ) دق البيبان من الخلف ماتصلح جدا الخطبة من أهلهم اين دور الاب والأم البنت ليس لها أهل هل الخطابة تقوم دور الاسرة
السامر
يازمان العجايب وش بقى ماظهر ؟؟
أبوخالد.أبها.
أسأل الله العلي القدير .. أن يؤلف بينهما .. ويسخرهما لبعض .. وأن يحنن الزوج على زوجته .

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