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الدفاع المدني يطالب بتوخي الحذر لفرص تساقط الثلوج على بعض المناطق

Time منذ 55 دقيقة
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الدفاع المدني يطالب بتوخي الحذر لفرص تساقط الثلوج على بعض المناطق

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من اليوم الثلاثاء 1442/7/4 هـ حتى الجمعة 1442/7/7 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق " تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران" بهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول كما تتهيأ الفرصة - بإذن الله تعالى - لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الاطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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المملكة
المديرية العامة للدفاع المدني
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه رضي باالدايه ، عليه الدفع ، باالرضى او باالإكراه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, المهاابيل واجد ..
شعبيات
جميلة قراءة السطور،والأجملقراءة ماوراء السطور.
دكتور رايق بن فايق
أجساد الناس ومناعتهم وجيناتهم تختلف ممكن البعض أن يكون لديه حساسية وأمراض لا تتوافق مع القاح
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم يا ابطال الحرمين على عدوكم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم .. آمين ..

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