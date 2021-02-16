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5 مهن يستهدفها برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في التزيين النسائي

Time منذ ساعة
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5 مهن يستهدفها برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في التزيين النسائي

الرياض (صدى):
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج تأهيل وتدريب الباحثات عن عمل في نشاط التزيين النسائي يستهدف 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط: هنا .

ويشترط البرنامج، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجلاً تجارياً أو تتقاضي راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الاتفاقية المُبرمة بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومعهد نضرة النسائي للتدريب (فيلوتي)، حيث سيعمل الطرفان على تدريب المستفيدات وتطوير المادة العلمية الأساسية للبرنامج، والتأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيتها للمهارات التخصصية التي تحتاجها المنشآت الموظفة في القطاع الخاص، وكذلك توظيف من يجتزن البرنامج التدريبي في الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط التزيين النسائي.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه رضي باالدايه ، عليه الدفع ، باالرضى او باالإكراه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, المهاابيل واجد ..
شعبيات
جميلة قراءة السطور،والأجملقراءة ماوراء السطور.
دكتور رايق بن فايق
أجساد الناس ومناعتهم وجيناتهم تختلف ممكن البعض أن يكون لديه حساسية وأمراض لا تتوافق مع القاح
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم يا ابطال الحرمين على عدوكم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم .. آمين ..

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