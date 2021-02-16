وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي التقييم التنفيذي).
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .