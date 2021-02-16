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وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

Time منذ ساعة
Views 1662
وظيفة شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي التقييم التنفيذي).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)، فيما لمعرفة بقية التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
الرياض
هيئة التخصصات الصحية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه رضي باالدايه ، عليه الدفع ، باالرضى او باالإكراه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, المهاابيل واجد ..
شعبيات
جميلة قراءة السطور،والأجملقراءة ماوراء السطور.
دكتور رايق بن فايق
أجساد الناس ومناعتهم وجيناتهم تختلف ممكن البعض أن يكون لديه حساسية وأمراض لا تتوافق مع القاح
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم يا ابطال الحرمين على عدوكم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم .. آمين ..

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