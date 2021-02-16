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منصة العمل المرن تشهد تقديم ‏140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا بالساعة

Time منذ ساعة
Views 1947
منصة العمل المرن تشهد تقديم ‏140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا بالساعة

الرياض (صدى):
كشف مدير قطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلطان الشايع، اليوم الثلاثاء، أن أعداد المسجلين في برنامج العمل المرن وصلت حتى الآن إلى 140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا للساعة.

وأوضح "الشايع" أن نظام العمل المرن الذي أطلق منذ 6 أشهر يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الاحتياجات الوظيفية في بعض المواسم، وتغطية حاجة الأنشطة التي تتطلب مثل هذا العمل باستمرار، مثل المطاعم والمقاهي والمخابز، فضلًا عن تقليص نسبة البطالة.

وتتمثل مميزات للعمل المرن في: احتساب العامل في برنامج نطاقات، حفظ حق الطرفين بعقد إلكتروني، احتساب أجر العامل بحسب أجر الساعة، ومرونة في التعاقد وإنهاء العقد.

Time واتساب
الموارد البشرية
العمل المرن

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
دامه رضي باالدايه ، عليه الدفع ، باالرضى او باالإكراه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, المهاابيل واجد ..
شعبيات
جميلة قراءة السطور،والأجملقراءة ماوراء السطور.
دكتور رايق بن فايق
أجساد الناس ومناعتهم وجيناتهم تختلف ممكن البعض أن يكون لديه حساسية وأمراض لا تتوافق مع القاح
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم يا ابطال الحرمين على عدوكم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم .. آمين ..

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