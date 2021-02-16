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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
هبطت أسعار الذهب في المملكة ، اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 219.07 ريال (58.42 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار)، في تعاملات أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 191.68 ريال (51.12 دولار)، مقابل نحو 192.42 ريال (51.31 دولار)، أمس.

بينما هبط سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 164.30 ريال (43.81 دولار)، مقابل نحو 164.93 ريال (43.98 دولار) أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، إلى نحو 127.79 ريال (34.08 دولار)، مقابل نحو 128.28 ريال (34.21 دولار) أمس الإثنين.

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المملكة
الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

وليد 6226
قال تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم مهما صار
جميل عسيري
قرار عين الصواب لابد عند وقوع حالة المخالفه مروريه اي نوع كانت يثبت تدوينها وترسل ع جوال المخاف بمضون رساله نصيه ... دمتم سالمين
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد
أذا ارتفع النفط زادوا سعر البزين واذا انخفض النفط زادوا الضريبة
؟؟
قمه في الاحترام

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