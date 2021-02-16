الأعداد السابقة للصحيفة

تحديد ضوابط تأمين القوى العاملة في موسم الحج 1442هـ

Time منذ 27 دقيقة
Views 1530
تحديد ضوابط تأمين القوى العاملة في موسم الحج 1442هـ

مكة المكرمة (صدى):
حددت وزارة الصحة الضوابط المتعلقة بتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج في موسم 1442هـ.

ووجهة الوزارة، وفقا لـ"عكاظ"، بتشكيل لجان في مديريات الشؤون الصحية للاختيار والترشيح، ويكون لها الصلاحية في فرز الطلبات بالتنسيق مع جهة عمل كل مرشح.

وذكرت الوزارة أنه سيتم قبول طلبات الترشيح المرفوعة من لجنة القوى العاملة بالمديرية أو التجمع الصحي فقط ولن تقبل أي استمارة مشاركة ترفع مباشرة إلى الإدارة العامة للحج والعمرة باستثناء مرشحي اللجان الإشرافية من موظفي الوزارة.

كما ألزمت الوزارة كل مديرية أو تجمع صحي في ترشيح فئة التمريض، ممن لديه الخبرة العملية الفعلية في الطوارئ، العمليات، العناية المركزة والأقسام الداخلية، مع عدم ترشيح المتعاقد الذي تتوافق إجازته السنوية بعد تأجيلها إلى الحد الأقصى مع فترة المشاركة في الحج.

Time واتساب
وزارة الصحة
الحج
موسم الحج 1442هـ

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد
أذا ارتفع النفط زادوا سعر البزين واذا انخفض النفط زادوا الضريبة
؟؟
قمه في الاحترام
faeiz1122
ومن حفظ الأمان في العراق واللي يخالف شوفوا وين وصلت الأن
faeiz1122
صدام غلطته الوحيده احتلال الكويت والتي لاتغتفر لكن من كان داعس الايرانيين غيره

أخر الأخبار

منصة العمل المرن تشهد تقديم ‏140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا بالساعة
منصة العمل المرن تشهد تقديم ‏140 ألف طالب عمل بأجر 25 ريالا بالساعة
Time منذ 7 دقائق Views 1206
بالفيديو.. مواطنة دربت 8 آلاف سيدة على طريقة إعداد الأكلات المحلية
بالفيديو.. مواطنة دربت 8 آلاف سيدة على طريقة إعداد الأكلات المحلية
Time منذ 13 دقيقة Views 1362
تحديد ضوابط تأمين القوى العاملة في موسم الحج 1442هـ
تحديد ضوابط تأمين القوى العاملة في موسم الحج 1442هـ
Time منذ 27 دقيقة Views 1530
مباحثات مصرية لمواجهة التمدد التركي في ليبيا
مباحثات مصرية لمواجهة التمدد التركي في ليبيا
Time منذ 32 دقيقة Views 1503
مراهق يقطع أعضاء كلب ويعذبه بطريقة وحشية
مراهق يقطع أعضاء كلب ويعذبه بطريقة وحشية
Time منذ 37 دقيقة Views 683
عامل توصيل يتعرض لموقف محرج من داخل غرفة أحد العملاء
عامل توصيل يتعرض لموقف محرج من داخل غرفة أحد العملاء
Time منذ 43 دقيقة Views 705
"وزير المالية" يكشف أهداف قرار وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج المملكة
"وزير المالية" يكشف أهداف قرار وقف التعاقد مع الشركات المتواجدة خارج المملكة
Time منذ 48 دقيقة Views 2065
غرفة المدينة تعلن عن وظيفة شاغرة
غرفة المدينة تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 53 دقيقة Views 1661
بالفيديو.. أول ظهور لـ"ديانا حداد" بعد إجرائها عملية جراحية
بالفيديو.. أول ظهور لـ"ديانا حداد" بعد إجرائها عملية جراحية
Time منذ 58 دقيقة Views 882
السجن لصاحبة موقع شهير بعد نشرها مقاطع مخلة بالأداب العامة
السجن لصاحبة موقع شهير بعد نشرها مقاطع مخلة بالأداب العامة
Time منذ ساعة Views 936