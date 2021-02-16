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بالفيديو.. وكيل الصحة يوضح حقيقة تأثير لقاح كورونا على الخصوبة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. وكيل الصحة يوضح حقيقة تأثير لقاح كورونا على الخصوبة

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أمس الاثنين، حقيقة أن لقاح فيروس كورونا، يؤثر على الخصوبة أو قد يسبب المرض لاحتوائه على فيروس.

وقال عبدالله عسيري، في لقائه ببرنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن لقاح كورونا لا يؤثر أبداً على الخصوبة ولا يوجد أي أساس من قريب أو بعيد على صحة هذا الادعاء وأنه لا يعلم من أين أتى، مؤكدًا على أنه لا يوجد رابط محتمل أو واقعي على صحته.

وأشار وكيل الصحة، إلى أن اللقاح لا يحتوي على فيروس قد يصبح نشطاً ويسبب المرض كما يدعي البعض، مبيناً أنه يحتوي على بروتين من الفيروس ولا يمكن أن ينشط أو يسبب المرض، لافتًا إلى أن سبب تبريد اللقاح في درجات حرارة منخفضة جداً ليس الحفاظ على بروتين الفيروس، وإنما من أجل الحفاظ على المادة الناقلة له والتي تحتوي على تقنية معينة تستدعي التبريد لتبقى ثابتة.

 

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المملكة
وزارة الصحة
كورونا
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
محمد
أذا ارتفع النفط زادوا سعر البزين واذا انخفض النفط زادوا الضريبة
؟؟
قمه في الاحترام
faeiz1122
ومن حفظ الأمان في العراق واللي يخالف شوفوا وين وصلت الأن
faeiz1122
صدام غلطته الوحيده احتلال الكويت والتي لاتغتفر لكن من كان داعس الايرانيين غيره

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