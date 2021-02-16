مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الثلاثاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري أبطال أوروبا
ينطلق دور الـ16 من البطولة، حيث يستضيف برشلونة على الكامب نو نادي باريس سان جيرمان، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة، وبعد سلسة من الهزائم في الدوري يحل ليفربول ضيفًا على لايبزيج الذي يقدم نتائج جيدة في البوندسليجا ويحتل المركز الثاني وذلك في تمام الساعة23:00.
مباريات دوري أبطال أفريقيا
يبدأ حامل اللقب النادي الأهلي مشواره بلقاء ضد المريخ على ستاد السلام في تمام الساعة 22:00 مساءًا.
مباريات كأس مصر
يلتقي نادي سموحة بنادي دكرنس في دور الـ32 في تمام الساعة 15:30.
مباريات الدوري المصري
يوجد لقاء وحيد يجمع بين البنك الأهلي ومصر للمقاصة في تمام الساعة 15:30.