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ابتسامة ساحرة لبائع متجول صغير السن في جدة قبل 75 عام
منذ 38 دقيقة
983
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أحدث التعليقات
كلام مليان
الف شكر لادارة التحريات والضبط الجنائي بمنطقه الرياض ولجميع العاملين عليها عملكم يذكر فيشكر فجزاكم الله عنا كل خير
ي
اكيد حسينوة هو معروف عنه الشايب التلفظ
سامح
هذا اللي يقول مبلغ حساب المواطن يكفي ويزيد
أبوخالد.أبها.
أيها الشاب .. أيتها الشابات .. أيها الطلاب .. والطالبات .. أيها الأزواج .. والزوجات .. أيها الموظفين .. والعاطلين .. والصغار والكبار .. إنتبهوا لهذا الكنز الذي بين يديكم .. كنز ثمين جدا .. جدا .. لايقدّر بثمن .. بل إنها هدية رائعة إنها فتحا مبينا لكم .. ونصرا من الله .. ورزقا .. وتوفيقا .. ونورا .. وسعادة لكم لاتتركوها .. إستفيدوا منها .. فهي كما أخبرتكم تستحق العناء للوصول إليها والظفر بها .. والخاسر .. هو من لايأخذها ولايعرفها .. ... ... هل عرفتم ماهي .. إنها الدورات .. الدورات .. الدورات التعليميه والتربويه هي مفتاح لكم للرزق .. مفتاح لكم للسعادة باذن الله .. مفتاح لكم .. لمستقبل مشرق جميل .. جميل إفتحوا اليوتيوب .. وابحثوا عن هذه الدورات وغيرها كثييييير .. دورات في بناء الأسرة والمجتمع دورات في بناء الحياة الزوجيه .. دورات في تربية الابناء دورات في صيانة الاجهزه والمعدات دورات في التعامل مع الأخرين دورات في التعامل مع الازواج والزوجات النكديين دورات في البيع والشراء دورات في إدارة المنشئات .. دورات .. دورات .. دورات ........... في كل شي يخطر ببالك المدربين .. أناس مثقفين ويحسنون إيصال المعلومة للناس .. ولم يبق إلا أن نحسن الإستماع ونستفيد .. أحدهم .. لايحمل شهادة دراسية .. إلا بضع سنوات إبتدائية .. لاتؤهله لأي عمل .. لم يجد أحدا يقبل ان يوظفه .. سوى تلك الشركة .. عينته حارسا للامن .. وربما مرّ من عنده الناس ولم يلقوا له بالا .. وتمر الأيام ثقيلة عليه .. ولكنه بتوفيق الله إنتبه لأمر جعل الحظ يبتسم له .. والسعادة تطل عليه .. والشمس تشرق في طريقه .. ليبدأ في تغيير حياته .. فبعد فترة وجيزة من أمره هذا .. أصبح رئيسا للحراسات .. وتمضي الأيام .. وهو يتعامل مع هذا الأمر بكل جدية .. ليتم ترقيته .. حتى أصبح يحضر مجلس إدارة الشركه ....!!!!!؟؟؟؟ سبحان الله ...!! مالذي حدث لهذا الشخص الذي لايملك حتى الشهادة الإبتدائية وهو الان يحضر مجالس الإداره ...!!!!!؟؟ أتعرفون ياسادة .. ياكرام .. مالذي حدث وغير مسار هذا الحارس البسيط .. إنها الدورات التعليميه والتربويه .. فقد إنتبه لها هذا الحارس .. وأصبحت سماعته لاتفارق أذنه بعد أن يوصلها بالجوال ويفتح هذه الدورات في عمله .. في قيادته سيارته .. في بيته .. عندما يكون جالسا للإنتظار في أي مكان إذا إنتهي المدرب من محاضرته .. إنتقل لمدرب ومحاضرة اخرى .. وهكذا .. حتى وصل به الامر أن يحضر مجالس إدارة الشركه ويعلم الله ماذا يحمل له المستقبل الجميل .. الخلاصه .. أجمل هدية تقدمونها لأبنائكم ولأنفسكم ولأهاليكم .. أن تنبهوهم لهذه الدورات التعليميه والتربويه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
ابوسامي
الله يرحم الملوك عبدالعزيز وسعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمةً واسعة ويجزيهم عنا الف خير
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