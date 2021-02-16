تفاصيل إحباط مخطط إيراني لضرب سفارة الإمارات في إثيوبيا

طهران (صدى):
كشف مسؤولون أمريكيون، عن مخطط إيراني فاشل، في بداية شهر فبراير الجاري، لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا.
وأوضح المسؤولون أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خلية من 15 شخصاً وضبطت أسلحة ومتفجرات، لتفجير السفارة في محاولة للثأر لمقتل قاسم سليماني.
وقالت مديرة الاستخبارات لدى البنتاجون في أفريقيا، الأدميرال هايدي بيرغ، إن " إيران كانت وراء العناصر الـ15 الذين تمكنت السلطات الإثيوبية من اعتقالهم، وإن المدعو أحمد إسماعيل، وهو العقل المدبر وراء هذه المؤامرة الفاشلة، قد جرى اعتقاله في السويد ".
وأوضحت أن السلطات الإثيوبية والسويدية تعاونا معاً في إحباط هذه المؤامرة.